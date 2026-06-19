Profesor FPN Milan Petričković je u emisiji rekao kako je nemoguće da su celu ovu akciju osmislili i orgamizovali studenti.

"To je jedna heterogena grupa. Imate fakultete koji se međusobno ne slažu, imate same te njihove plenume gde postoje ozbiljne nesuglasice. Ovo je bila ozbiljna priprema za koju oni nisu bili organizaciono sposobni. Očigledno je da ovde glavnu reč ne vode studenti", rekao je profesor Petričković.

"Očigledno je iz svega ovoga da iza toga stoje mnogo ozbiljnije grupe ljudi nego što su studenti. Ovakav nivo organizacije i planiranja zahteva ozbiljnu obuku ali i iskustvo u izvođenju takvih stvari", zaključio je profesor Milan Petričković.