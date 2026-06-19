Drugu veliku terensku akciju preventivnih pregleda u niškim selima posetio je i gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, koji je istakao da je zdravstvena zaštita stanovnika sela jedan od prioriteta.

- Ovo je meštanima u selima neophodno, zato što smo u saradnji sa Univerzitetskim kliničkim centrom Niš uspostavili ne samo kardiološke preglede, već i druge vrste pregleda. Već imamo dobru realizaciju dogovora sa Domom zdravlja. Dogovorili smo otvaranje ambulante u Donjoj Studeni, gde je prošle nedelje organizovana ovakva akcija. To je pravi dokaz da ove aktivnosti imaju efekta i da nakon toga realizujemo ono što je građanima neophodno - rekao je Pavlović.

Gradonačelnik je najavio da će tokom leta obići sva niška sela i prigradska naselja kako bi sa građanima razgovarao o problemima i potrebama koje imaju.

- Šta god da je neophodno, mi ćemo biti tu, kao što smo uvek bili. Tokom čitavog leta nećemo stati, obići ćemo sve i razgovarati sa svima. Kontakt sa građanima je najvažniji, jer na taj način pokazujemo da brinemo o ljudima, a oni imaju priliku da nam kažu sve ono što žele - poručio je gradonačelnik.

Koliki značaj imaju ovakve akcije pokazao je i slučaj jednog starijeg meštanina Velepolja koji je zbog ozbiljnog problema sa nogom odmah prevezen sanitetskim vozilom u Univerzitetski klinički centar Niš, gde je primljen na Kliniku za vaskularnu hirurgiju.

Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Niš doc. dr Milan Lazarević rekao je da upravo takvi primeri potvrđuju značaj preventivnih pregleda.

- To je samo jedan primer značaja ovakvih akcija. Kao što je rekao docent Petrović, direktor Instituta „Niška Banja“, ako smo danas pomogli makar jednom čoveku, uradili smo veliku stvar - istakao je Lazarević.

On je podsetio da u Srbiji svake godine više od 50.000 ljudi premine od kardiovaskularnih bolesti i naglasio da je cilj zdravstvenih ustanova da se približe građanima.

- U skladu sa politikom Ministarstva zdravlja želimo da se približimo pacijentima i, kako volim da kažem, dođemo im na kućni prag. Ovo mesto udaljeno je oko dvadeset kilometara od Niša i nije svima jednostavno da dođu do specijalističkih pregleda. Neki od njih više od deset godina nisu bili kod kardiologa, zato su ovakve akcije od izuzetnog značaja - rekao je Lazarević.

Za potrebe „otvorene bolnice“ u Velepolju obezbeđena su dva portabilna ultrazvučna aparata, pa su lekari mogli da obavljaju detaljne preglede srca, rade EKG, mere nivo šećera u krvi, saturaciju i druge vitalne parametre.

Lazarević je istakao da je posebno ponosan što su se u ovoj akciji zajedno angažovali direktor Klinike za kardiologiju profesor Đinđić, direktor Instituta „Niška Banja“ docent Petrović, pomoćnik direktora Instituta docent Simonović i tim Univerzitetskog kliničkog centra Niš.

- Posebno mi je drago što ćemo nastaviti sa ovim akcijama. Već naredne nedelje organizujemo nove preventivne preglede, a rezultati koje imamo pokazuju da ovakve aktivnosti daju konkretne rezultate. Upravo zbog toga u Donjoj Studeni biće otvorena nova ambulanta - naglasio je Lazarević.

Otvaranjem ambulante u Donjoj Studeni stanovnici tog sela, Čukljenika i dela Jelašnice dobiće kontinuiranu zdravstvenu zaštitu, dok će Dom zdravlja Niš obezbediti neophodnu opremu i medicinsko osoblje.

Akciju preventivnih pregleda u niškim selima zajednički organizuju Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Univerzitetski klinički centar Niš i Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“.