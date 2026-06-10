Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović u Zrenjaninu, zajedno sa gradonačelnikom Simom Salapurom i vlasnikom kineske kompanije „Guannan Holding Group“ Cai Šaosjongom obišla je industrijsku zonu Jugoistok II D.

Ministarka Mesarović je u Zrenjaninu održala sastanak na kojem su predstavljeni industrijski, infrastrukturni i razvojni potencijali ovog grada, kao i prednosti koje nudi budućim investitorima.

-Srbija je danas prepoznata kao sigurna i stabilna destinacija za ulaganja, zahvaljujući odgovornoj ekonomskoj politici koju vodi naš predsednik Aleksandar Vučić. Nastavljamo da se borimo za svaku novu investiciju, nova radna mesta i ravnomeran razvoj svih delova naše zemlje - rekla je Mesarović.