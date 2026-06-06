Ministarka je istakla da je ponosna što je u Rumi sa svojim saborcima i prijateljima iz SNS i što je imala priliku da budem dostupna građanima Rume i sa njima razgovaram o problemima, izazovima, načinima kako oni vide dalje unapređenje i izgradnju Rume, ali i da kroz vizuelni prikaz prikažu šta je sve urađeno i na lokalnom nivou, i uz podršku Vlade i predsednika Vučića od 2012. godine.

-To je nešto što predstavlja rezultate SNS i predsednika Vučića. Trenutno se radi jedan od istorijski najznačajnijih projekata, a to je izgradnja magistralnog cevovoda u Rumu, u kojem participira Ministarstvo privrede. Projekat vredan 861,5 miliona dinara, od čega je 822 miliona odvojilo Ministarstvo privrede- rekla je Mesarović i dodala da se projekat realizuje u tri faze i za sve tri su potpisani ugovori i obezbeđena sredstva, a radovi na prvoj fazi su u toku.

Ona je naglasila i da će ovaj projekat poboljšati vodosnabdevanje.

-Imali smo prilike da vidimo i koliko je rađeno i na predškolskom obrazovanju, izradnja vrtića Kockica 2, koliko je rađeno na saobraćajnicama, uređivanju urbanih džepova, atarskih puteva. Aktivno su radili i na pronatalitetnim merama. Mi ćemo nastaviti u periodu pred nama da sarađujemo sa Rumom, da obezbeđujemo sredstva. Investiciona klima u Rumi je jedna od najpovoljnijih kada je u pitanju naša zemlja. Podsetiću da smo 2012. godine ovde zatekli tešku situaciju. Godine 2012. ukupan budžet opštine je bio 900 miliona dinara, a danas je bezmalo pet milijardi. Mi imamo viziju za Rumu, da se borimo za njene građane, jer to je politika Aleksandra Vučića i SNS- poručila je potpredsednica Vlade.