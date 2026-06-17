Britanski dečak (4) udavio se nakon pada u bazen u seoskoj kući u mestu Perijana, u provinciji Malaga.

- Dete je preminulo jutros nakon što je upalo u bazen u seoskoj kući u Perijani. Primili smo hitan poziv u 8.30 sati, javljeno je da je dete upalo u bazen - rekao je portparol regionalnog centra za koordinaciju vanrednih situacija.

Kako je dodao, na lice mesta odmah su upućeni policija, lekarske ekipe i medicinski helikopter, a usledila je očajnička borba za život mališana.

Uprkos svim naporima lekara, dečaku nije bilo spasa, prenosi britanski "San".

Prema pisanju lokalnih medija, porodica je stigla na odmor tek dan ranije, a četvorogodišnjak je bio jedino dete para.

Čekaju se rezultati obdukcije

Pokrenuta je istraga, ali prema preliminarnim informacijama nema naznaka da je reč o krivičnom delu.

- Istražitelji još čekaju rezultate obdukcije, ali sve ukazuje na to da je u pitanju tragična nesreća - rekao je izvor blizak istrazi.

Opština Perijana uputila je saučešće porodici nastradalog dečaka.

- Ne postoje reči koje mogu da ublaže vašu ogromnu tugu, ali želimo da vam pružimo podršku i pokažemo solidarnost u ovom teškom trenutku - navodi se u saopštenju.

Gradonačelnica Meritsel Vizueta posetila je roditelje kako bi im pružila podršku.