Kamere su zabeležile zanimljiv trenutak i reakciju Melonijeve kada je Zelenski, greškom, umalo nije poljubio u usta. Meloni se skoro zbunila i okrenla mu obraz a potom se samo kiselo nasmejala.

Inače, tokom samita lidera G7 u Francuskoj svima je zapalo za oko postupanje zapadnih lidera prema šefu ukrajinskog režima Vladimiru Zelenskom.

Naime, kada je Zelenski došao na na radni sastanak pod nazivom "Izgradnja mira i bezbednosti za Ukrajinu i Evropu", američki predsednik Donald Tramp se sa njim nije ni rukovao, iako su se njih dvojica pozdravili sa drugim liderima.

Teme samita su Bliski istok, rat u Ukrajini kao i globalna ekonomska stabilnost, klimatske promene i bezbednosne krize.