"Potvrđujemo našu solidarnost sa ukrajinskim stanovništvom koje pati od napada na njihovu kritičnu infrastrukturu i kulturno nasleđe. Pohvaljujemo Ukrajinu zbog njene otpornosti i napretka na bojnom polju poslednjih meseci i naglašavamo da sada postoji novi zamah", navodi se u zajediničkom saopštenju koje je objavila Jelisejska palata.

Dodaje se da su se lideri G7 složili, da bi podržali i ubrzali ovaj novi zamah, "da povećaju isporuku kapaciteta protivvazdušne odbrane, dodatnih sistema i presretača, kao i kapaciteta dugog dometa", i da su spremni da razmotre "proširenje licenci na Ukrajinu kako bi omogućili povećanje vojne proizvodnje" te zemlje.

"Naglašavamo važnost energetske otpornosti, na osnovu potreba i prioriteta koje su izrazile ukrajinske vlasti. Slažemo se da pružimo dalju podršku kako bi zemlja prebrodila sledeću zimu. Obavezujemo se da ćemo povećati pritisak na rusku ratnu ekonomiju. U tom kontekstu, pooštrićemo naše sankcije, uključujući i one u sektoru nafte i gasa", ističe se u saopštenju.

Lideri G7 su naveli da smatraju "da je ovo pravi trenutak da se preduzmu dodatne mere", jer je američki predsednik Donald Tramp postigao sporazum o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza.

"Pozdravljamo objavu o sporazumu između Sjedinjenih Država i Irana, koji je postignut pod snažnim vođstvom predsednika Trampa, uz podršku zemalja posrednika, koji pruža istorijsku priliku da se Iran spreči da nabavi bilo kakvo nuklearno oružje i da se uhvati u koštac sa pretnjama vezanim za njegove regionalne i balističke aktivnosti. Podržavamo i spremni smo da doprinesemo njegovom sprovođenju", ističe se u zajedničkom saopštenju.

U saopštenju lideri G7 navode da potvrđuju "da je pravo tranzitnog prolaza bez ograničenja ili putarina temelj međunarodne trgovine".

"Slažemo se da multinacionalna, nezavisna i odbrambena inicijativa koju predvode Francuska i Velika Britanija može da igra važnu ulogu u olakšavanju obnavljanja pomorskog saobraćaja u Ormuskom moreuzu zaštitom trgovačkih brodova, uveravanjem komercijalnih brodarskih operatera i podržavanjem verifikacije da su sve mine uklonjene", navodi se u saopštenju.

Lideri G7 su naveli da "snažno podržavaju" sveobuhvatan diplomatski sporazum koji će se sklopiti nakon Memoranduma o razumevanju sa Iranom, koji je osigurao predsednik Tramp, a koji može da donese mir i bezbednost svima u regionu.

"Naglašavamo potrebu za pregovorima u tom cilju kako bi se rešile pretnje koje Iran predstavlja u regionu i šire i osiguralo da nikada ne dobije nuklearno oružje. Slažemo se da bi takvi pregovori imali koristi od doprinosa relevantnih regionalnih i međunarodnih partnera, uključujući Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA). Potvrđujemo da Iran nikada neće dobiti nuklearno oružje", ističe se u saopštenju.

Lideri sedam vodećih svetskih ekonomija su naveli da u Libanu podržavaju, kroz trenutni prekid vatre, napore libanskog rukovodstva da razoruža militantnu grupu Hezbolah i da zaštiti teritorijalni integritet i suverenitet Libana uz odgovarajuće međunarodne bezbednosne garancije.

"U Gazi ćemo ubrzati humanitarne napore i napore za rekonstrukciju i brzu primenu relevantnih političkih i bezbednosnih mera. Pozivamo na okončanje nasilja na Zapadnoj obali", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se lideri G7 obavezuju da će ubrzati diverzifikaciju puteva snabdevanja energijom, kako bi smanjili globalnu ranjivost zbog Ormuskog moreuza i povećali svoje energetske zalihe.

"Ističemo važnost slobodnog i otvorenog Indo-Pacifika zasnovanog na vladavini prava. Ponovo potvrđujemo naše protivljenje bilo kakvim jednostranim pokušajima promene statusa kvo, posebno silom ili prinudom, u Istočnom i Južnom kineskom moru i preko Tajvanskog moreuza, što bi trebalo rešiti samo mirnim putem kroz dijalog", navodi se u saopštenju.

Lideri G7 su izrazili "duboku zabrinutost zbog nuklearnih i balističkih raketnih programa Severne Koreje" i ponovo su potvrdili posvećenost "potpunoj denuklearizaciji Severne Koreje u skladu sa rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija".

"Pozivamo Severnu Koreju da odmah reši pitanje otmica. Ponovo ističemo potrebu da se zajednički pozabavimo krađama kriptovaluta i sajber kriminalom u Severnoj Koreji", navodi se u saopštenju.

Lideri su pozdravili samit o globalnoj konvergenciji za rast koji je sazvao francuski predsednik Emanuel Makron 11. juna 2026. godine, uz učešće Kine.

"Potvrđujemo naš zajednički interes za konvergenciju sa drugim velikim ekonomijama o uzrocima velikih i upornih globalnih neravnoteža i o potrebi da se one reše", zaključuje se u saopštenju.

Kako je najavljeno, lideri G7 će nastaviti ove napore u okviru G20 i na drugim relevantnim forumima.

Na samitu G7 u Evijanu, koji se završava danas, učestvuju lideri sedam industrijski najrazvijenijih zemalja: SAD, Velike Britanije, Kanade, Francuske, Nemačke, Italije i Japana, kao i predstavnici Evropske unije.

Pored stalnih članica, na skup su pozvani i lideri Indije, Brazila, Egipta, Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Kenije, kao i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.