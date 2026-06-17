Tramp je, kako se navodi, rekao da je Obama nuklearnim sporazumom sa Teheranom i međunarodnom zajednicom, potpisanim 2015, a iz kojeg je Tramp povukao SAD tokom prvog mandata u Beloj kući, Irancima "dao 1,7 milijardi dolara u kešu".

- Zelenog keša iz banaka ubacio u Boing 757 i poslao u Iran. A znate šta su Iranci uradili? Smejali su se Obami i rekli su: "On je glupi ku***n sin" - rekao je Tramp.

On je ovo izjavio danas, tokom novinarskih pitanja na marginama bilateralnog sastanka sa egipatskim predsednikom Abdelom Fatahom el Sisijem.

Kamere su prethodno uhvatile nezgodan trenutak na samitu G7 na kojem Tramp sedi i odsutno zuri ispred sebe dok se drugi svetski lideri okreću ka fotografu tokom zvaničnog grupnog fotografisanja.

Podsetimo, Tramp je na konferenciji G7 još jednom zapretio Iranu rekavši a će se SAD "odmah vratiti bacanju bombi" ako mu se ne bude svideo sporazum sa tom zemljom.

Prethodno je kasnio na jutarnju sednicu G7. Ušao je u prostoriju skoro sat vremena nakon što je sastanak trebalo da počne.

„Ja sam šef“, našalio se dok je stajao blizu čela stola. Snimak možete pogledati OVDE.

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