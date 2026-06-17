Prema presudi, muškarac je pod dejstvom alkohola, pevao pesmu Baje Malog Knindže "Knindže Krajišnici", a sa pevanjem je nastavio i nakon hapšenja, u prostorijama policijske stanice.

Prema optužnom predlogu Policijske uprave u Zadru, okrivljeni je 14. maja 2026. godine oko 18.55 časova u Gornjem Karinu, na ulici u blizini jednog ugostiteljskog objekta, sa 1,06 promila alkohola u organizmu, remetio javni red i mir, preneo je hrvatski "tportal".

Na teret mu je stavljeno da je pevao pesmu "Knindže Krajišnici", za koju se u presudi navodi da navodno veliča takozvanu Republiku Srpsku Krajinu i pripadnike njenih oružanih snaga.

Nakon prijave građana, policijski službenici izašli su na teren i upozorili ga da prestane sa pevanjem jer time remeti javni red i mir, ali se on na upozorenje oglušio, piše Zadarski list.

Nakon hapšenja priveden je u prostorije Policijske stanice Benkovac-Obrovac u Benkovcu, gde je, prema presudi, nastavio da peva refren iste pesme.

U prisustvu više policijskih službenika izjavio je da je "došao u Karin da vidi karinsko plavo more na kojem je kralj Petar dao život za otadžbinu", nakon čega je zapevao i refren druge pesme Baje Malog Knindže "Peva Srpska Krajina".

Okrivljeni je pred sudom priznao krivicu za prekršaj i potvrdio da je tog dana pevao navedene pesme.

Sud je ocenio da njegovo ponašanje na javnom mestu, odnosno pevanje pesama takvog sadržaja, može da se smatra neprimerenim i da su time ostvarena obeležja prekršaja protiv javnog reda i mira.

U obrazloženju presude navodi se da pevanje pesama Baje Malog Knindže, za kojeg sud tvrdi da je srpski ratnohuškački pevač, izaziva uznemirenost, vređa dostojanstvo hrvatskih građana i provocira i uznemirava hrvatsku javnost.

Sud smatra i da se takvim ponašanjem vređaju nacionalna osećanja građana Republike Hrvatske i narušava suživot građana hrvatske i srpske nacionalnosti.