Tinejdžer Džek Baret, danas 21-godišnjak, tek što je trebalo da polaže završne ispite kada je, prema tvrdnjama tužilaštva, postao mozak porodičnog narko-biznisa koji je godinama distribuirao kanabis širom britanskog grada Norviča.

Kako je saopšteno pred Krunskim sudom u Norviču, Baret je između juna 2019. i oktobra 2023. godine koordinisao prodaju droge, a kada mu je policija zaplenila telefon, pronađeno je čak 47.000 poruka povezanih sa narkoticima.

Tužilac Ričard Paterson naveo je da je u posao bila aktivno uključena i njegova devojka Mija Henri-Bristou, danas takođe 21-godišnjakinja.

U mrežu je bio uključen i njen otac Majkl Henri, koji je, prema navodima tužilaštva, bio važna karika u lancu distribucije kanabisa po gradu.

Na njegovom telefonu pronađeno je oko 4.600 poruka povezanih sa drogom, dok je kod njegovog sina Bruklina Henri-Bristoua (19) pronađeno još oko 3.000 takvih poruka.

Policijska racija razotkrila celu mrežu

Pad grupe počeo je u oktobru 2023. godine, kada je policija izvršila pretres kuće Abigejl Henri-Bristou (23), Bruklinove sestre.

Tokom pretresa pronađeno je gotovo 100 grama kanabisa, čija je ulična vrednost procenjena na oko 950 funti. Na drugoj adresi u Bukstonu pronađen je još 21 gram droge vredan oko 530 funti.

Abigejl je označena kao aktivni učesnik u lancu distribucije.

Baret, njegova devojka Mija, njen otac Majkl i brat i sestra priznali su krivicu za učešće u prodaji kanabisa.

Baret i Majkl Henri priznali su i posedovanje imovine stečene kriminalom, u iznosu od 8.471 odnosno 3.656 funti.

Majkl Henri je priznao i posedovanje halucinogenih pečuraka, dok je Abigejl priznala posedovanje kokaina i nezakonito stečene imovine.

Sudija: Sve liči na porodični posao

Sudija Entoni Bejt ocenio je da je slučaj imao „sve karakteristike porodične operacije“.

Džek Baret, koji na svom Fejsbuk profilu navodi da radi u građevinskoj firmi za krovove, osuđen je na uslovnu kaznu zatvora od 21 mesec i 180 sati društveno korisnog rada.

Majkl Henri dobio je uslovnu kaznu od šest meseci i obavezu rehabilitacionog programa.

Bruklin Henri-Bristou osuđen je na 18 meseci društveno korisnog rada, uz dodatne mere rehabilitacije.

Mija i Abigejl dobile su kazne od 18 meseci društveno korisnog rada i obavezne programe rehabilitacije.

Branioci su pred sudom isticali mladost optuženih, dok je advokat Abigejl Henri-Bristou ukazao na njeno teško detinjstvo i traumatično iskustvo iz detinjstva koje je, prema njegovim rečima, dovelo do zavisnosti od kanabisa.