Američki ministar finansija Skot Besent sedeo je na mestu američkog lidera, iza natpisne pločice sa Trampovim imenom, dok je francuski predsednik Emanuel Makron započinjao sednicu.

Nakon nekoliko trenutaka, Tramp je ušao u prostoriju, skoro sat vremena nakon što je sastanak trebalo da počne.

„Ja sam šef“, našalio se dok je stajao blizu čela stola.

„Zdravo! Kako ste?“, rekao je Makron, ustajući da se rukuje sa Trampom.

Okrenuvši se ka medijima, Tramp je pitao: „Da li biste želeli da ostanete na sastanku? Meni je to u redu.“

Međutim, francuski organizatori su ubrzo ispratili novinare iz prostorije.

To se dešava u trenutku kada su lideri G7 izrazili podršku Trampovom okvirnom mirovnom dogovoru sa Iranom koji bi ponovo otvorio ključni Ormuski moreuz.

U zajedničkom saopštenju, lideri su pohvalili Trampovo „snažno liderstvo“ u postizanju ovog „proboja“.

Dodali su da je sporazum - koji bi trebalo da bude predstavljen na ceremoniji potpisivanja u petak - „istorijska prilika da se spreči Iran da dođe do nuklearnog oružja“.

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