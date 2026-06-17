Ministar odbrane Bratislav Gašić i ministarka privrede Adrijana Mesarović razgovarali su danas u Nišu sa građanima zainteresovanim za zaposlenje u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. Na info danu, organizovanom u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, predstavljene su mogućnosti za zasnivanje radnog odnosa u sistemu odbrane, kao i benefiti koje donosi rad u jednom od najvećih i najstabilnijih sistema u zemlji.

Građani su imali priliku da se upoznaju sa velikim brojem otvorenih radnih mesta, i osim vojnih, tu su i kuvari, berberi, krojači, elektroinstalateri, vodoinstalateri, moleri, rukovaoci parnih kotlova, vozači, prodavci, higijeničari, bolničari, medicinske sestre, lekari, mehaničari, stomatolozi, farmaceuti i brojni administrativni radnici. Cilj događaja bio je da se zainteresovanima približe mogućnosti zapošljavanja.

Ministar odbrane Bratislav Gašić rekao je da Vojska Srbije danas nudi mnogo više od služenja vojnog roka i rada u uniformi.

- Čast mi je da sam u gradu koji volim kao student niški. Niš je jedan od važnijih gradova Srbije koji se razvija i koji je od grada sa velikom nezaposlenošću postao sredina sa znatno boljim ekonomskim pokazateljima. Nije Vojska Srbije samo uniforma i služenje vojnog roka. Potrebni su nam ljudi različitih profesija, od zanatlija i tehničara do zdravstvenih radnika i administrativnog osoblja. Danas su primanja u Vojsci Srbije iznad republičkog proseka, a zaposleni imaju i dodatna prava kroz naknade, beneficirani radni staž i druge pogodnosti - rekao je Gašić.

On je najavio i povratak pojedinih vojnih službi i organizacionih jedinica koje su ranije ugašene, kao i nastavak jačanja sistema odbrane.

Ministarka privrede Adrijana Mesarović istakla je da su info dani prilika da građani iz prve ruke dobiju sve potrebne informacije o zaposlenju.

- Ministarstvo privrede u saradnji sa Ministarstvom odbrane i Nacionalnom službom za zapošljavanje organizuje ove skupove kako bi građane upoznalo sa svim otvorenim mogućnostima za zaposlenje. Zahvaljujući ulaganjima i dolasku novih investitora, Niš je poslednjih godina ostvario značajan napredak kada je reč o tržištu rada. Danas želimo da kroz direktan razgovor odgovorimo na sva pitanja zainteresovanih građana. Reč je o radnim mestima koja nude konkurentna primanja i mogućnost dugoročnog profesionalnog razvoja - kazala je Mesarović.

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Milan Bosnić ocenio je da se tržište rada ubrzano menja i da će sigurnost zaposlenja postajati sve važniji faktor.



- Poslednjih godinu dana intenzivno analiziramo potrebe privrede i profesije budućnosti. Tehnološke i geopolitičke promene dovešće do toga da kompanije nastaju i nestaju mnogo brže nego ranije, a mnoga radna mesta će se menjati ili nestajati. U takvim okolnostima dugoročna predvidivost zaposlenja postaje sve ređa. Ono što danas građani imaju pred sobom jeste poslodavac koji postoji vekovima i koji će nastaviti da postoji – sistem odbrane i Vojska Srbije - rekao je Bosnić.

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović poručio je da vojni poziv i dalje ima poseban značaj u društvu.

- O vojsci ne treba mnogo govoriti jer svi znaju šta ona predstavlja. Biti vojnik oduvek je značilo više od običnog radnog mesta. To je poziv, dužnost, čast i odgovornost prema svojoj zemlji i građanima. Ljudi koji se odluče za taj put biraju službu i posvećenost onda kada bi mnogi izabrali lakši put. Istovremeno, to je i prilika da se u svom gradu planira budućnost i zasnuje porodica - rekao je Pavlović.