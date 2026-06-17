Usled izvođenja radova na saobraćajnom povezivanju auto-puta Miloš Veliki i Moravskog koridora, od 16. do 26. juna, zatvorena je denivelisana raskrsnica Preljina i na naplatnoj stanici Preljina nije moguće isključenje i uključenje na auto-put Miloš Veliki.

Zbog toga su već primetne gužve ka Čačku i Kraljevu.

- Pojačan je intezitet saobraćaja, ali nema velikih zastoja. Ali, sve ćemo izdržati samo da nam se konačno otvori ovaj auto-put, kaže za RINU jedan od vozača.

Grad Čačak će imati dva izlaza na auto-put, što je za građane sjajna vest. Do kraja juna grad na Moravi će dobiti direktnu vezu između Bulevara Tanaska Rajića i Moravskog koridora, pošto su u završnoj fazi radovi na izgradnji saobraćajnog spoja između postojećeg kružnog toka u Konjevićima i kraka petlje novog auto-puta, što će, kako je najavljeno, značajno unaprediti povezanost grada sa novom saobraćajnicom.

Radovi se izvode na deonici dugoj oko 220 metara, koja predstavlja poslednju kariku u povezivanju Bulevara Tanaska Rajića sa novom naplatnom rampom Moravskog koridora u Konjevićima. Posao izvodi kompanija “Strabag“, a završetak radova je planiran do Vidovdana.

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