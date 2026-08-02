-Njemu se to zamera i to mora da se promeni, kaže Brnabićeva, a to se menja novcem.

"To je između 21 i 22 miliona evra mesečno. Pa tako svaki mesec. Za šta? Šta su oni uradili toliko za Srbiju? Kako su oni pomogli reforme u Srbiji?", upitala je Ana Brnabić gostujući na TV Prva. Ona je navela da je ta suma novca za NVO sektor ušla nakon otvaranja poslednjeg klastera u pregovorima sa EU u 2021. godini i dodala da od 2022. godine integracije nemaju veze sa reformama, već sa poslušnošću.

Brnabićeva kaže da Vučić nije vodio antievropsku politiku, već politiku reformi, koje su bile u skladu sa nacionalnim interesima.

-On je odbijao da vodi poslušničku politiku, koja bi bila protiv suvereniteta jedne zemlje. To mu je uvek zamerano, kao i to što vodi nacionalno osvešćenu politiku. Ako bi pobedila "studentska" lista, ta bi politika bila potpuno drugačija, poslušnička. Bilo bi "mi vam serviramo - vi implementirate". Odmah bismo uveli sankcije Ruskoj Federaciji, priznali tzv. Kosovo, priznali da je u Srebrenici počinjen genocid, zaključuje Ana Brnabić.