Iako se javnosti predstavljaju kao borci za pravcu, blokaderi nas iz dana u dan neprijatno iznenađuju svojim postupcima.

Robert Šipoš, brat Rolanda Šipoša, vodećeg blokadera iz inicijative "Mladi Kula" izbacio je svoje dve maloletne ćerke na ulicu bez ikakvog osećaja odgovornosti.

Devojčice su doživele da ih rođeni otac bez milosti istera iz porodičnog doma.

Zbog celokupne situacije morale su da reaguju i nadležne institucije, koje su se uključile kako bi zaštitile interese maloletne dece.

Ovakav sramotan i krajnje nedopustiv čin zaprepastio je stanovnike Kule, koji ne kriju ogorčenje i sa nevericom komentarišu čitav slučaj.

Mnogi se s pravom pitaju kako blokaderi, koji očigledno nisu u stanju da reše ni najosnovnija porodična pitanja, uopšte mogu da očekuju poverenje građana i da pretenduju da sutra vode državu i donose odluke koje se tiču svih.

Sve sami partijski kadrovi DOS perjanice na protestu podrške "nezavisnom" Dejanu Periću sa blokaderske liste!

Podsetimo, na skupu podrške blokaderu Dejanu Periću ("kandidat" na blokaderskoj "listi"), u Paraćinu je izbilo na videlo svo licemerje i sve laži takozvane "nestranačke" blokaderske liste, jer su se među manje od 40 okupljenih našli – isključivo stranački kadrovi i dobro poznata lica iz bivšeg režima.

Ovom okupljanju prisustvovali su: Veljko Milojković, predsednik Opštinskog odbora "Novo lice Srbije", Nemanja Radomirović ispred "Monarhista", kao i Snežana Dačić, liderka lokalnog pokreta "Krila slobode".

Rame uz rame sa njima našli su se aktivisti Stranke slobode i pravde Darko Antić, Suzana Davidović, Velimir Milojković Bata i Nataša Jurić, zatim predstavnici "Kreni-Promeni" Marko Rakić, Predrag Dinić, Marija Hadžić, Lidija Ćatić i Nevenka Stojanović, kao i Goran Milojević iz Demokratske stranke, advokat Dalibor Mitić iz pokreta "Svi za Paraćin", te aktivisti takozvanog "Zbora Paraćin" predvođeni Nikolom, Dejanom, Strahomirom i Nenadom Matićem, kao i Slobodanom Jelisavčićem. Ništa od ovoga nije slučajnost, budući da je i sam Dejan Perić sve samo ne "novo" i "nestranačko" lice na političkoj sceni.

Perić je svoj višegodišnji partijski staž započeo još 2019. godine kao aktivista POKS-a u Paraćinu, da bi kao blokader učestvovao u formiranju "Zbora Paraćin", a na mrežama otvoreno seje mržnju, poziva na "lustraciju" i sastavljanje spiskova političkih protivnika.

Njegove duboke partijske veze potvrđuju i redovne konsultacije sa Vojislavom Vasićem iz Demokratske stranke, Draganom Miletićem iz "Kreni-Promeni" i zloglasnim blokaderom Jovom Bakićem.

Ovakva "podrška" kompletnog opozicionog aparata, sastavljenog isključivo od onih iz partija bivšeg režima, daje jasnu i nedvosmislenu sliku – takozvani blokaderi nisu nikakvi "nestranački", "neopredeljeni", "novi", a pominjanje "mladih" ljudi, već prepakovani stari DOS-ovski kadrovi, koji po poznatoj matrici pokušavaju da se kroz tobože "nepolitičke" liste na prevaru proguraju u skupštinske klupe i ponovo dokopaju vlasti.