Antić je tom prilikom potkačio i opoziciju i blokadere, koji se iz dana u dan raspadaju, a i sukobi među njima su sve veći.

Takođe, profesor Antić je posebno oštro govorio i o samom pokretu blokadera, rekavši da je taj pokret štetan po Srbiju.

- Ja mislim da opozicija ima ovde jednu konkurenciju koja nije samo oličena u vladajućim strankama, već imaju i taj pokret blokadera koji je po mom uverenju štetan po Srbiju, zato što je protivustavan, zato što je totalitaran u svojoj suštini, potekao od anarhista sa univerziteta, malobrojnih ali vidimo da su vrlo uticajni! - kazao je Antić.

Antić o sednici Skupštine o poverenju Vlade

Profesor Čedomir Antić ističe da opozicija nije sposobna da mobiliše ni poslanike koji su dali potpis za sazivanje sednice!

- E sada, ono što sada nije bilo dobro, to je što nisu došli svi oni koji su taj zahtev predložili. Dakle, to je suština. Dakle, morate da pokažete da kontrolišete makar te ljude koji su protiv, da kažete: 'Nas ima malo, ali mi smo svi glasali'. Znači, pokazalo se da ne može da mobiliše dovoljno ljudi. Vlast je dovela većinu, ovi nisu doveli ni dve trećine onih koji su potpisali. To je po mom mišljenju propust - ističe Antić.