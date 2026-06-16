Pre nekoliko dana razbuktao se novi rat, a sada imamo nastavak!

Sve je počelo kada se Dragan Đilas ostrvio na društvenoj mreži "X" na dojučerašnjeg pajtosa Boška Jakšića. Đilas je reagovao na Jakšićev tekst u kom je pisao o SSP-u i Draganu Đilasu.

Pobunio se zbog Jakšićevih reči, napisao mu kilometarski tvit, a mi smo se prisetili dana kada je njima ljubav cvetala.

I to nije kraj ove sapunice.

U sve je morao da se umeša - Zdravko Ponoš.

Uleteo je zdušno da brani zbog gazdu.

Pa kako se politikom ne bave, i on se prepustio tračarenju i abrovima na mreži.

Muška nadžak baba sa putovnicom raspisala se samo tako! Posvetio je i Ponoš Jakšiću jedan kilometarski tvit.

Naleteo je, što bi se reklo, na tvrdo, jer ih je Boško unakazio obojicu. Džaba im sad sve.

Ili - nije. Sada barem vidimo čime se oni bave, kao one babe ispred zgrade što sve snimaju i znaju.

Politikom niti se bave, a ruku na srce, istu ni nemaju.