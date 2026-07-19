Lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas gostovao je u emisiji autora i voditelja Aleksandra Dikića a umesto odgovora na Dikićeva konkertna pitanja mogli smo videti Đilasove primedbe na formulaciju pitanja, pokušaje da se tema preusmeri, niske udarce na Dikićevo profesionalno iskustvo...

Sve smo mogli videti osim odgovora na pitanja o nedoslednim političkim odlukama opozicije u prethodnih nekoliko godina iza kojih je stajao upravo predsednik SSP, izbornim bojkotima i Đilasovom stavu o uvođenju sankcija Rusiji.

- Vi ste 2019. godine pozivali da opozicija napusti institucije. Pa ste 2020. godine pozivali na bojkot. Pa ste 2022. izašli na izbore. Pa ste 2023. opet izašli na izbore. Pa ste 2024. bojkotovali izbore, a sada se 2026. ponovo spremate za izbore - naveo je Dikić, ocenjujući da bi takve odluke mogle da budu protumačene kao deo postojećeg političkog sistema.