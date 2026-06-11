Bukti novi rat! Dragan Đilas ostrvio se na društvenoj mreži "X" na dojučerašnjeg pajtosa Boška Jakšića. Đilas je reagovao na Jakšićev tekst u kom je pisao o SSP-u i Draganu Đilasu. Od toga da pritiskamo bilo koga da bude deo koalicije proevropskih stranaka, pa do toga da je juna 2024. Beograd bio lak plen za opoziciju - pisao je Jakšić.

Pobunio se na to Đilas, posvetivši mu kilometarski tvit.

U svetlu ovog rata podsećamo se onih dana kada je u ovim redovima ljubav cvetala.

Sve što je Đilas napisao u svom odgovoru Jakšiću, radio je i on i 2022. i 2023. godine. Tačnije, radili su zajedno.

Pojavio se podsetnik na konferenciju za novinare u kojoj su nas ubeđivali da je priznanje Kosova naša obaveza i spas!

Ovo je još jedan politički cirkus koji je ogolio duboke podele u njihovim redovima. Svaka nova svađa pokazuje njihov "raspad sistema".