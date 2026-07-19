Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić patosirala je i Dragana Đilasa jednim oštrim odgovorom.

Brnabić je najpre potpuno raskrinkala opoziciju i podelila objavu Gorana Ješića iz njihove "Platforme za evropsku Srbiju" u kojoj se otvoreno poziva na cepanje države i otcepljenje Vojvodine.

Kada je za shodno to našao da komentariše Dragan Đilas, njega je zakucala oštrim odgovorom.

Napisala mu je:

- I ovaj se pravi da nikad nije video okosnicu programa njegovog koalicionog partnera Gorana Ješića. Šta mi teško da ga podsetim... Čoveče, ŝta sam ja kriva zbog vaših koalicionih partnera? Vi ste ih birali. Biće sutra da sam ja predlagala rezoluciju o genocidu u Srebrebici, a ne Marinika Tepić.... Prigrlite vaše vrednosti, nemojte da vređate ljude kad stave ogledalo ispred vas.