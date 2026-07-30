Ponoš je priznao da od jedinstvene kolone nema ništa, izvređao kandidatkinju sa njihove liste, a potom javno ismejao i frizirana istraživanja CRTE.

Ponoš je u programu uživo ogolio rasulo u redovima opozicije, priznavši da ih takozvani "studenti" uopšte ne žele u svojoj blizini, ali i da je politika mržnje prema predsedniku Vučiću doživela propast.

- S obzirom da neće biti jedne velike kolone sa ove strane, studenti neće... ne žele! Ovi ljudi koji nisu za ulazak Srbije u EU ne žele ni oni, i to već govori da to neće biti jedinstven blok. Mislim da je važno da znamo šta ćemo već sada i da to nudimo, a ne samo da nema Vučića. Nije dovoljno 'Ua Vučić', moramo nešto da predložimo - priznao je Ponoš i poručio da opozicija zapravo nema nikakvu politiku osim slepe mržnje.

Udario na tužiteljku Paunović: "Odvalila je neoprostivu glupost"

Ponoš se tu nije zaustavio, već je opleo po Jasmini Paunović, drugoj na takozvanoj "studentskoj" listi, ne birajući reči za njene javne istupe:

- Legitimna je rasprava oko toga da li je ta tužiteljka Paunović odvalila neoprostivu glupost ili ne. Ona ne bi bila na našoj listi svakako. Ako je neko nameravao da je stavi, onda taj neko neka to vidi - rekao je Ponoš, dokazavši koliki razdor vlada među opozicionarima.

Ismejao lažirana istraživanja CRTE!

Za sam kraj, Ponoš se osvrnuo i na napumpana istraživanja NVO CRTA, koja mesecima ubeđuju javnost u pobedu blokadera, jasnom porukom da u te bajke ni sam ne veruje.

- Ja sam već negde rekao da mislim da bi bilo normalno da ta studentska lista zadrži ovu energiju... a ja se nadam da ova istraživanja koja kažu da je to maltene gotovo, da je to tako. Uzdržan sam u oceni da je to baš tako, kamo sreće da je to tako - ironično je zaključio Ponoš i potvrdio da u opoziciji niko nikome više ne veruje.