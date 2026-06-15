Blokaderski medij "Danas" pre nekoliko dana na naslovnoj strani objavio je naslov "Roditelji: Deca nisu eksponat za Ekspo", čime su još jednom pokazali licemerje.

Naime, ovaj list je objavio da većina roditelja neće dozvoliti svojoj deci odlazak na Ekspo u jednom tekstu, kao i komentar pod nasovom "Đaci idu na Ekspo", koji je izrazito negativno nastrojen prema ideji da učenici posete specijalizovanu izložbu.

Ipak, suvišno je podsećati da su blokaderi godinu i po dana blokirali ulice, terali maloletnike da ne idu u školu, decu iz vrtića da skandiraju političke parole, na državnoj televiziji snimali emisije sa decom iz osnovne škole i terali ih da pričaju o politici i blokadama, nagovarali decu da maltretiraju nastavnike...

Poslednji primer toga osvanuo je na mrežama danas. 

Ovo je, naime, još jedan slučaj instrumentalizacije dece!

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Dali su deci da pokazuju majice sa političkim parolama, pa se sada time diče. 

I to uz poruku posta da su "Deca ukras sveta” koja je prilično cinična.

A deca su, sada je jasno, samo rekvizit da bi poruke koje šalju izgledale simpatično, nevino i emotivno privlačno.

Blokaderski mediji večeras ovo neće preneti.  Svi ćute, jer su do juče vikali "zloupotreba dece"!

Da podsetimo, blokaderi su ćutali čak i na krvave šake u vrtićima, ali zato napadaju EXPO posete, opširnije u POSEBNOJ VESTI. 