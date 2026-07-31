Zeleno-levi front se danas oglasio i poručio da neće učestvovati na izborima i da će podržati "studentsku" listu jer dele iste stavove.

Što se tiče stavova Zeleno-levog fronta oni su poznati sa zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije i iz javnog istupanja članova te stranke.

Njihov politički program može da se svede na sledeće stavke:

Ukidanje Republike Srpske

Momentalno priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije

Proglašavanje Srebrenice za genocid

Isplaćivanje neke fantomske "odštete" u milijardama evra Prištini, Sarajevu i Zagrebu

Zabrana pominjanja srpskih žrtava i zločina nad Srbima od strane Hrvata, Bošnjaka i Albanaca u oba svetska rata i u građanskom ratu u bivšoj SFRJ

Davanje tzv. Kosovu opština na jugu Srbije

Proglašenje Vojvodine i Raške oblasti republikama u okviru Srbije sa pravom da se osamostale

Kada se sagleda u tom svetlu "studentska lista" zapravo treba da se zove "okupaciona lista" jer sve ovo su manje ili više vlažni snovi i planovi svih naših neprijatelja i onih koji su nas bilo kada okupirali, a to je nestanak srpske države i posledično nestanak srpskog naroda.

Lepo je što se konačno našao neko ko nam je barem indirektno otkrio plan i program "studentske liste" koji inače oni koji ih javno zastupaju u medijima bolje kriju nego zmija noge.

Ostalo je još samo da nam otkriju i ko su ta njihova "nova lica" na listi pa da utvrdimo da se uverimo da su to zapravo stari neprijatelji Srbije.

Takvi ljudi i takvi programi u Srbiji ne mogu da pobede na izborima i sada je jasno zašto spremaju haos nakon izbora i zašto zazivaju okupaciju Srbije, jer njih samo neki novi Hitler može da postavi nasilno za vlast u Srbij, a Srbi ih sigurno neće birati.