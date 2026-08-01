Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da očekuje da će u narednim danima biti finalizovan dogovor između kompanija MOL i Gaspromnjeft o preuzimanju ruskog vlasništva u Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Govoreći tokom posete selu Vasilj kod Knjaževca, predsednik je rekao da predstoje važni razgovori na najvišem nivou.

- Narednih dana očekujemo finalizaciju dogovora. Verovatno ću razgovarati i sa ruskim predsednikom i mađarskim premijerom, Putinom i Peterom Mađarom. Nadam se da to završimo - rekao je Vučić.

Predsednik je ovu informaciju saopštio tokom obilaska mobilne ambulante u selu Vasilj, gde je razgovarao sa meštanima o zdravstvenoj zaštiti i razvojnim projektima za ovaj kraj.