Naim Leo Beširi žestoko je kritikovao ZLF zbog podrške blokaderima sa fakulteta, ocenivši da je to "vrlo neprijatno" i podsetivši da nije prošla ni godina dana otkako su potpisali sporazum za PSG.
Zeleno-levi front saopštio je na Iksu da će na narednim parlamentarnim izborima podržati listu Studentskog pokreta, nakon čega je usledila reakcija Naima Lea Beširija
- Vrlo neprojatno, nema ni godinu dana - poručio je Naim Leo Beširi.
Ovde, ko uspe da pohvata ko je od blokadera uz koga, a ko protiv koga – svaka mu čast!
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