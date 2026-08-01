U porodičnoj kući ubijen je dr A. I. (42), piše Telegraf.

Tragediji je, navodno, prethodila žestoka svađa između dr Ilića i njegove supruge K.L.T. (49).

U trenutku drame u kući se nalazio i maloletni sin K.L.T. iz prvog braka. Prisustvujući nemiloj sceni i verbalnom sukobu supružnika, maloletnik je u jednom momentu dohvatio nož i izbo očuha - kako se pretpostavlja, u nameri da zaštiti majku, navodi portal.

A. I. je sa teškim povredama odmah transportovan u najbliži Dom zdravlja, odakle je zbog ozbiljnosti stanja hitno prebačen u bolnicu. Uprkos naporima lekara i borbi za njegov život, poznati hirurg je od zadobijenih rana preminuo.

Brzom i efikasnom akcijom pančevačke policije, svi akteri ovog krvavog događaja su locirani i privedeni u policijsku stanicu, a o svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo koje rukovodi istragom.

Uviđaj će utvrditi sve tačne detalje i motive koji su doveli do ove nezapamćene tragedije.

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