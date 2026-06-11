Blokaderski mediji objavili su danas da su "Učeničke posete izložbi EXPO zloupotreba dece za političke potrebe".

Iako su organizovane školske posete uobičajena praksa na svetskim EXPO izložbama, gde učenicima u skladu sa njihovim interesovanjima omogućava da na interaktivan način upoznaju nauku, tehnologiju, kulturu, održivi razvoj i inovacije koje oblikuju budućnost, blokaderima je ovo "zloupotreba".

Ali im nije zloupotreba kada istu tu decu na Javnom servisu slušaju kako govore o blokadama i da baš ta maloletna deca javno, na televiziji govore o političkim dešavanjima u zemlji.

Nismo videli da je bilo ko od njih osudio ni decu vrtićkog uzrasta koje vaspitačica vodi ulicom dok govore "Pumpaj".

Takođe, nismo videli da su ovako dramatično shvatili ni decu u vrtiću obučenu u majice sa krvavim šakama.

Izgleda da im tada nije bilo stalo do dece i stvarne njihove zloupotrebe, ali kada je ofanziva protiv napretka sopstvene zemlje u pitanju i proširenja dečjeg znanja - tada su se setili da besramno lažu kako je to nekakva zloupotreba.

Oni kad ih farbaju u crveno, teraju da viču "studenti pobeđuju" i dovode u emisije sa osumnjičenima za terorizam, onda ništa!

Ministarstvo: Odluku donosi roditelj

Ministarstvo prosvete saopštilo je juče da organizovane posete učenika izložbi Ekspo ne predstavljaju deo obaveznih školskih aktivnosti, već da se odluka o eventualnom učešću u ovakvim programima donosi na nivou svake škole pojedinačno, u skladu sa interesovanjem učenika, nastavnika i roditelja.

U saopštenju se ističe da, kao i u slučaju svih drugih fakultativnih ekskurzija, izleta i vannastavnih aktivnosti, maloletni učenici mogu učestvovati isključivo uz prethodnu saglasnost roditelja, odnosno zakonskih staratelja i da se na taj način poštuje pravo porodica da samostalno odluče o učešću dece u aktivnostima koje nisu deo redovnog nastavnog programa.

Ministarstvo je ukazalo na to da organizovane posete učenika osnovnih i srednjih škola već decenijama predstavljaju standardnu praksu na svetskim i specijalizovanim Ekspo izložbama, gde se, kroz posebne obrazovne programe, učenicima omogućava da na interaktivan način upoznaju nauku, tehnologiju, kulturu, održivi razvoj i inovacije koje oblikuju budućnost.