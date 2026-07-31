Jedino što je u ovome svemu tačno to je da su svi na ovoj listi i te kako stariji od prosečnog studenta, normalno mogu da im budu roditelji, a neki deka i baka.

Što se stručnosti tiče, analizirajući redom sve ličnosti na listi, kao i moralnog kredibiliteta, osuđivanosti, prosečan građanin može da se uhvati za glavu sa pitanjem da li je ovo istina!?

Brzo će se navršiti dve godine blokada i nasilja takozvanih studenata, a sada su izašli sa ovakvom listom kao dokazom da su svi oni koji su ih podržavali bili vučeni za nos.

Možemo pomenuti nekoliko imena, a svako od 250 na listi zaslužuje posebno proučavanje i pritom opšte čuđenje da li je moguće, zar i oni.... Dejan Bodiroga, bivši košarkaš, a stručnost mimo lopte, za bilo šta drugo, svima nepoznata!

Na ovoj listi na 73. mestu, nalazi se i Ratko Jović, predstavljajući se kao teolog, koji otvoreno propagira nasilje usmereno protiv Srpske Pravoslavne Crkve i Patrijarha. On preko svoje nevladine organizacije otvoreno sarađuje sa stranim verskim organizacijama i kao plaćenik izvršava njihove naloge. Ono što je interesantno, ali ne samo za njega, on je unuk Borislava Jovića, istaknutog funkcionera SK SFRJ, kasnije Socijalističke partije Srbije, kao i Predsednika Predsedništva SFRJ.

Od početka pokušaja ove obojene revolucije, kao najviđeniji akteri ističu se bivši ostareli komunisti, kao i njihovi potomci. Zar je malo komunizam unazadio Srbiju, ali su mnogi, koji su bili na položajima, kao i nihova deca i unuci materijalno situirani, pa su patili što su politički marginalizovani, po običaju omrzli sve srpsko.

Takozvanu studentsku listu navodno su sastavili studentski ilegalni plenumi, bez imena i prezimena, a jasno je svima da oni sa time nemaju nikakve veze, nego određeni centri moći, za koje su oni samo paćenici i izvođači radova.

Počeli su sa liste i da izbacuju određena imena, a neki su i sami istupili.

Kakva je ova lista takvi su i njeni promoteri.

Glavni promoter u Vojvodini, novinar Igor Mihaljević, gostujući na N1, dozvolio je sebi da izjavi da su Srbi genocidni narod, a Srpska Pravoslavna Crkva leglo ratnih zločinaca!

Mnogi na ovoj listi su iz nekih svojih ličnih razloga, jer nisu uspeli da ostvare svoje ambicije ili finansijsku dobit za koju su mislili da imaju prava. Primer za ovo je treći na listi, a takvi primeri su skoro svi, Željko Hubač, koji je posle smene sa čela Drame Narodnog pozorišta 2018. godine, krenuo u nezadovoljstvo i bunt i počeo se baviti političkom propagandom, ne bi li se dočepao vlasti. A inače kao mlad bio je aktivan u strankama SPO i DSS. On kao i mnogi iz sveta kulture, režiseri, dramaturzi, glumci, scenaristi, žiriji raznih festivala u Srbiji umislili su da su bogom dani u svom zatvorenom kružooku, i da mogu večito time da se bave, dobijajući apanažu od države. Čim nekom od njih to biva uskraćeno ili umanjeno, ne samo da su ostrašćeni na vlast , nego na sve u Srbiji... Inače Hubač je pisao scenario za serije koje je finansirao javni servis, kao što su "Vojna akademija" i "Radio Mileva" i tada mu je vlast odgovarala.

Gledajući ovlaš ceo spisak, zapanjeno ćemo naći ime Ferida Dade Mehovića i to na visokom 39. mestu, aktiviste Stranke Demokratske Akcije, ozloglašenog Sulejmana Ugljanina, inače bliskog saradnika Alije Izetbegovića, i njegove stranke istog naziva. Mnogi ne znaju, a mnogi se možda sećaju jeseni 1991. godine kada je u Foči držan miting pod parolom: "Ponovo će čista Drina Herceg Bosnom teći!" a govornici su bili Alija Izetbegović i Sulejman Ugljanin! O tragediji koja je posle zahvatila Bosnu i ogromnom krvoproliću izlišno je govoriti...

I sada je po mišljenju takozvanih studenata ovaj član SDA veliki stručnjak koji zaslužuje poverenje da uđe u srpski parlament!

Na sve ovo, za sada pomenuto, proslavljeni sportski komentator Mladen Delić, samo bi uzviknuo : "Pa ljudi, da li je to moguće!!!"

Još ćemo se i te kako pozabaviti imenima sa ove liste, pa ko ima jak želudac neka čita!