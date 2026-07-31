Predsednik se osvrnuo i na migrantsku krizu:

"To pokazuje sve slabosti svih nas. To nama ne može da se desi, ne bih da objašnjavam zašto. Mi smo ozbiljna država i tačka. Posle poplave imali smo talas migracije kad su Hrvati zatvorili granice, ali mi smo to sve izdržali. Jasno smo rekli "Srbija nikad neće biti parking za migrante", uprkos svim njihovim lažima. Sve su lagali, kao i za sve druge stvari. Mi te probleme nemamo. Što bi narod rekao "što je tikva praznija, to je bezobraznija", ništa novo. To negde mora da se dešava i mora da curi, ali neće u Srbiju. Ali ću vam ja reći, uzmite celu Evropu, sa sve Velikom Britanijom, Norvešku, Švajcarsku, ceo Zapadni Balkan, cela Evropa i celu Rusiju uzmite, manje se dece rodi u celoj Evropi i Rusiji, nego u samo jednoj Nigeriji na godišnjem nivou"