

Dragan Stojković po nadimku Piksi našao se na 36. mestu blokaderske liste.

Iza ovog imena na blokaderskoj listi krije se biografija puna kontroverzi.

Čim se zaposlio na fakultetu, odmah zapostavlja svoje radne obaveze prepuštajući se otvoreno porocima. Umesto u amfiteatru i učionicama, profesor Stojković se viđa u noćnim klubovima, u odvratnim pokušajima da studentkinjama zakazuje „konsultacije“ u kasnim noćnim satima. Prema svedočenju više studentkinja Ekonomskog fakulteta, na ispitima neumesno komentariše „dužinu suknje“ i „dubinu dekoltea“. Kompletna kragujevačka javnost zgrožena je amoralnim ponašanjem koje Stojković otvoreno pokazuje.

Pored toga, sklon je hazarderskim igrama i stalni posetilac kladionica u Kragujevcu, gde se druži sa licima iz kriminogenog miljea, među kojima se izdvaja Dušan Blagojević, koji ga čak povremeno posećuje i na fakultetu.

O kakvoj je ličnosti reč svedoči i podatak da je bio javno promovisan kao aktivista pokreta Kreni-Promeni iz Kragujevca, koji ga je favorizovao na protestnom skupu u Stanovu, avgusta 2025. godine, nakon čega je dobio i promotivni video svog govora na Fejsbuk stranici ovog političkog pokreta. Toliko i o „nestranačkoj“ blokaderskoj listi, koja se pokazala kao žestoka laž za naivne.

Pitanje koje se nameće je: koga ovakvi treba da predstavljaju u najvišem zakonodavnom telu u Srbiji? Da li ovakvi i slični ljudi zaslužuju bilo čije poverenje, da im se u ruke poveri mogućnost da odlučuju o tuđim životima?



Tu su i prevaranti iz IZOPS

Prevarantska mreža takozvane „Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije“ (IZOPS) bezočno prazni državne fondove, a sada sebi obezbeđuje i političke pozicije preko blokadera! Ovo lažno udruženje poljoprivrednika, jedino koje je aktivno učestvovalo u blokaderskom maltretiranju građana Srbije, te svoje „aktivnosti“ obilato je naplatilo kroz - brojna mesta na blokaderskoj listi.

Zvanični registri dokazuju da su ovi samoproglašeni „predstavnici seljaka“ zapravo organizovali blokade puteva isključivo radi ličnog bogaćenja i pražnjenja budžeta Srbije. Iza leđa naivnih i lakovernih, ova dobro uigrana ekipa prebacuje pare na privatne račune, dok danas trguje i foteljama u političkim aranžmanima.