Lider Srpskih suverenista Vukša Dragović obelodanio je podatke koje je dobio iz Narodne banke Srbije (NBS), a po kojima su NVO za pet godina iz inostranstva dobile 1,3 milijarde evra!

Dragović se oglasio putem video-objave na društvenoj mreži X i istakao da su NVO najviše novca dobile 2024. godine kada je pala nadstrešnica u Novom Sadu.

- Bili smo u NBS i postavili smo im tri pitanja. Prvo pitanje: Koliki je ukupan devizni priliv prema udruženjima građana i fondacijama registrovanim u Srbiji za 2021, 2022, 2023, 2024. i 2025. godinu? Drugo pitanje: Koja su to udruženja i fondacije - prvih 50 - prema ovakvim primanjima? Treće pitanje: Koje su države u prvih 10 iz kojih dolaze prilivi za NVO? - istakao je Dragović pitanja.

On je zatim naglasio da na drugo i treće pitanje ne mogu da daju odgovor po zakonu.

- Sve NVO ukupno na teritoriji Srbije su u 2021. godini dobile 215 miliona evra, u 2022. godini - 230 miliona evra, u 2023. godini - 288 miliona evra, 2024. godine NVO su dobile 310 miliona evra i u 2025. - 265 miliona evra. Kada saberete taj novac od 2021. do 2025. godine, NVO u Srbiji su dobile 1,3 milijarde evra. Ovo je jako zanimljiv odgovor - istakao je Dragović.

Na ove navode reagovala je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

Naime, Brnabić se uključila u program Informer TV i tom prilikom poručila da je uložen ogroman novac u rušenje države.

- Ja sam se upravo vratila sa Kablara i pravo da vam kažem, prelep mi je bio današnji dan, dok nisam videla ovu informaciju. Nisam pojma imala da je od 2021. godine do danas u Srbiju ušlo 1,3 milijarde evra, samo za finansiranje NVO. Ja nemam ništa protiv NVO organizacija, ne želim da ih optužujem, niti targetiram, samo ne mogu da razumem kako je moguće da u jednu zemlju uđe toliko novca, zbog čega? To su neverovatne stvari... - kazala je Brnabić i dodala:

- Ovo je isključivo zbog toga što predsednik Vučić vodi suverenu, nezavisnu politiku, koja nije poslušnička. Ja sam šokirana ovim podatkom.

Na šokantne podatke stigla je reakcija i iz Saveta za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost.

Mario Spasić, generalni sekretar Antikorupcijskog saveta, ne krije da je zapanjen.

- Ovo su zapanjujući podaci, 1,3 milijarde evra za samo 4 godine ušlo je u određene NVO u Srbiji i to zašto? Da bi ovolikim parama pravili bedževe, štampali logo na kačketima i dizajnirali flajere? Naravno da ne. Ovom parama ruši se Aleksandar Vučić kao suvereni predsednik slobodne države Srbije - naveo je Spasić.



Insistiraćemo na detaljnoj kontroli

- Imajući u vidu da Vučića aktivno ruše od 2014. godine, logično se nameće zaključak da su preko 3 milijarde evra ušle u Srbiju za sprovođenje tog zadatka. Sada je jasno da određeni broj ključnih NVO u Srbiji prima novac iz inostranstva i onda ga raspodeljuje na niže nivoe u cilju formiranja i opremanja mreže stranog uticaja u Srbiji. Insistiraćemo na detaljnoj kontroli - zaključio je Spasić.