Godinu i po dana maloletnici su izvođeni na proteste i blokade, učenici su podsticani da izostaju sa nastave, a deca su u pojedinim slučajevima uključivana u političke aktivnosti i javne nastupe.

Na društvenim mrežama i u medijima mogli su se videti snimci maloletnika koji učestvuju u političkim akcijama, iznose političke stavove ili učestvuju u protestnim okupljanjima.

Danas, isti akteri govore o navodnoj zloupotrebi dece zbog mogućeg organizovanog odlaska na izložbu EXPO.

Ako je poseta međunarodnoj izložbi problematična, kako su onda godinu i po dana opravdavani politički skupovi, blokade i uključivanje dece u političke kampanje?

Iza priče o zaštiti dece kriju se, naravno, politički motivi, a ne briga za njihovu dobrobit.