Blokader Dejan Lučić, koji je poznat po tome da vodi kampanju protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića, govoreći i tvrdeći da "predsednikov otac nije njegov otac", kao i da "njegova deca nisu njegova", sada je otišao korak dalje.

On je, naime, ispričao javno kako studentkinja M. Ž. "nije nastradala" već da je "neki leš iz mrtvačnice donesen ispred Filozofskog fakulteta"!

- Nikakva devojka nije skočila, niti je bačena kroz prozor. Sve su to priče koje treba da odvraćaju pažnju. Rekao sam da je leš donesen iz mrtvačnice. Nikakva studentkinja nije bačena kroz prozor. Jeste li videli umrlicu? Je li bila sahrana? Jeste li videli ucveljene roditelje koji daju izjavu? Nema toga - rekao je Lučić.

Bez ikakvih dokaza i saosećanja, Lučić tvrdi da je sve izmišljeno, dovodeći u pitanje nesreću i bol porodice nastradale devojke. Snimak istupa Dejana Lučića možete pogledati ovde.

(24Sedam)