Dino Merlin je samo jednom javno govorio o jednom od najtežih perioda svog života i teškoj depresiji sa kojom se suočavao.

Za njegovu borbu tada je znalo svega nekoliko najbližih ljudi, a javnost o tome nije bila obaveštena sve dok pevač nije odlučio da otvoreno progovori o svojim iskustvima.

Zahvaljujući podršci supruge Amele, sa kojom ima ćerku Naidu i sina Hamzu, uspeo je da prebrodi težak period i nastavi dalje.

Nakon zdravstvenih problema koje je imao 2024. godine, kada mu je iznenada pozlilo i završio je u bolnici, Merlin se uspešno oporavio, nastavio sa koncertnim aktivnostima i objavio novi album.

- U jednom periodu svog života bio sam teško bolestan. Imao sam tešku depresiju. To ne bih poželeo nikome. Manifestovalo se tako da nisam bio ni za šta - ispričao je tada pevač.

Gostujući na HRT-u, detaljno je govorio o borbi kroz koju je prolazio.

- Apsolutno me ništa nije interesovalo. Bilo mi je svejedno i da li živim ili umirem. Jednostavno, bio sam kao biljka. To je bio period kada sam želeo da napustim muziku i svašta mi je tada prolazilo kroz glavu, ali sam se, nekim čudom, izvukao - rekao je Merlin.

Pevač je i kasnije imao zdravstvene probleme, te mu je tokom 2024. godine iznenada pozlilo, nakon čega je hospitalizovan. Očevici koji su se zatekli u blizini kada je Hitna pomoć intervenisala ispričali su da je pevač delovao iscrpljeno.

- Izgledao je veoma loše i jedva je hodao. Živim ovde i često ga viđam jer redovno dolazi u svoju radnju. Videli smo kako ulaze u njegovu radnju, a nedugo zatim izašao je zajedno sa medicinskim osobljem - ispričao je svedok.

Prema navodima hrvatskih medija, uz njega je sve vreme bila njegova ćerka Naida.

Nastao skandal na koncertu

Podsetimo, Dino Merlin je sinoć održao prvi od tri rasprodata koncerta na stadionu Koševo.

Iako je atmosfera u gradu bila svečana, a publika s nestrpljenjem čekala početak spektakla, za nekoliko stotina fanova veče se pretvorilo u veliko razočaranje.

Dok su hiljade posetilaca bez problema ulazile na stadion, veliki broj ljudi ostao je ispred ulaza, uprkos tome što su posedovali ulaznice za koncert. Za sada nije jasno da li je reč o eventualnim duplikatima karata, mogućim zloupotrebama prilikom njihove preprodaje ili nekom drugom uzroku.

Nezadovoljna publika je ispred stadiona neprestano uzvikivala "Dino lopove!", a mnogi su se potom oglasili i na društvenim mrežama gde nisu štedeli ni pevača ni organizatore događaja.

S obzirom na veliko interesovanje za koncert i činjenicu da su zakazana još dva nastupa, očekuje se da će organizatori uskoro saopštiti šta je dovelo do ove neprijatne situacije i da li će fanovima koji nisu uspeli da uđu biti ponuđeno neko rešenje.

BONUS VIDEO: