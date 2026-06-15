Teodora Kunić, ćerka voditeljke Suzane Mančić, u drugom je stanju i čeka dete sa 23 godine mlađim Miroslavom Talijanom sa kojim se nedavno venčala.

Kako možemo videti na slikama koje su objavljene na društvenim mrežama, ona je u poodmakloj trudnoći.

Oni su bili u restoranu na ručku, a za ovu priliku lepa trudnica odabrala je elegantnu, lepršavu haljinu krem boje sa otvorenim ramenima, koja na nežan način prati njenu figuru i naglašava trudnički stomak.

Ovaj par, čija je romansa od samog početka privlačila veliku pažnju javnosti zbog razlike od 23 godine između Teodore i generala Talijana, ne krije sreću zbog prinove koja je na putu.

Podsećanja radi, voditeljka i pevačica Suzana Mančić progovorila je o ćerki Teodori Kunić, koja je udata za 23 godine starijeg generala Miroslava Talijana.



Nakon razvoda od američkog milionera, starija ćerka poznate voditeljke, sreću je pronašla pored generala Miroslava Talijana, kome je izgovorila sudbonosno "da" krajem prošle godine u intimnoj atmosferi.

Nakon vesti o svadbi počele su da se pojavljuju informacije da je Teodora u drugom stanju, međutim, Suzana je to demantovala.

- Ne, nije trudna - rekla je voditeljka, ipak, sada je iz porodice stigla divna vesti.

Suzana je govorila o svojoj ćerki i priznala da će je pored radosti obuzeti i velika briga kada dođe trenutak da Teodora postane majka.

- Udala sam ćerku, verujem da ću uskoro imati neku zanimaciju… Unučiće. Radujem se tome, nisam neko ko sad fanatično to jedva čeka. Živi bili, pa videli, neka se to desi. Ne znam kako ću preživeti ćerkin porođaj, o tome razmišljam već desetak godina. To nije lako, to je najteži trenutak u životu jedne žene. I onda moja ćerka mora da prođe kroz to, to jeste prirodno ali je strašno - rekla je Suzana u emisiji "Emotivno sa Drinom".

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