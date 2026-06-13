Ministar finansija Siniša Mali oglasio se danas na svom Instagram nalogu, gde je podelio video snimak sa Palića i utiske sa susreta sa polaznicima Akademije mladih lidera Fondacije SNS.

Kako je naveo, prepodnevne sate proveo je sa mladim ljudima kojima je predstavio osnove ekonomske politike Srbije, ali i odgovarao na brojna pitanja.

– Današnje prepodne sam proveo sa polaznicima Akademije mladih lidera na Paliću, a imao sam priliku da im predstavim neke osnove naše ekonomske politike, ali i da odgovaram na brojna pitanja – napisao je Mali.

On je istakao da Srpska napredna stranka već godinama strateški pristupa osnaživanju i usavršavanju mladih kadrova, navodeći da predsednik Srbije Aleksandar Vučić tome posvećuje posebnu pažnju.

– Naša stranka je oduvek strateški pristupala osnaživanju i usavršavanju mladih kadrova, i to je ono čemu predsednik Aleksandar Vučić posvećuje izuzetnu pažnju – poručio je ministar.

Mali je dodao da ga posebno raduje veliki broj mladih ljudi koji žele da napreduju, da se bave politikom i da doprinesu razvoju svoje zemlje.

– Ohrabruje me kad vidim ovoliko pametnih i vrednih mladih ljudi, koji žele da napreduju, da se bave politikom i pomognu svojoj zemlji, i koji svoju budućnost vide ovde – naveo je Mali uz objavljeni video snimak.