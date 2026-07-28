Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali reagovao je na istup šefa poslaničke grupe Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslava Aleksića

- Uvaženi narodni poslanici, da se nadovežem na ovo što je gospodin Jovanov rekao, i još nekoliko stvari koje hoću da napomenem oko onoga koji se danas predstavlja brižnom osobom, vodi Miroslav Aleksić računa o građanima Srbije, i tako dalje, i tako dalje. Juče sam krenuo da pričam o njegovim mahinacijama dok je bio predsednik opštine Trstenik, danas ću nastaviti oko toga.

Ministar finansija Siniša Mali postavio je tri pitanja Aleksiću.

Prvo pitanje: Da li je Aleksić sa Dinkićem obećao 1.000 evra i prevario građane Srbije?

- Ali moje pitanje, Aleksiću, za vas je: da li ste ili niste bili član Ujedinjenih regiona Srbije? Da li jeste ili niste bili u stranci sa Mlađenom Dinkićem? Pošto spočitavate meni juče, ja nikada nisam bio ni u jednoj političkoj stranci, ni Demokratskoj stranci, ni bilo kojoj osim Srpskoj naprednoj stranci - rekao je ministar Mali i dodao:

- A ako ste bili, a jeste bili, pošto uvaženi Aleksić kaže: "prodajemo laži", mi prodajemo laži? A pogledajte njegovu laž, njegovu i Dinkićevu: 23. januar 2008. kaže Dinkić kaže, naravno Aleksić pored njega, "mi ćemo svim punoletnim građanima Srbije", samo da podsetim građane Srbije, "podeliti besplatne akcije u iznosu od 1. 000 evra". "Približno 4 miliona građana imaće pravo na ove akcije, i u jednakim iznosima biće podeljene akcije u vrednosti od 4 milijarde evra, što znači da će svaki građanin dobiti 1. 000 evra". Pa, Aleksiću, jesi obećao ovo ili nisi? Ako jesi, jesi ispunio ili nisi? Pa naravno da nisi.Prodaješ laži, kao što sve prodaješ tokom svoje političke karijere, na to da si brižan, ovakav, onakav, a ništa od toga nije tačno.

- Pri čemu je Dinkić priznao, kaže: "obećao sam tih 1. 000 evra od besplatnih akcija da bi Tadić pobedio na izborima 2008. protiv Tomislava Nikolića" - rekao je ministar Mali i dodao:

- Pa čekaj, jesi li bio ili nisi bio? Jesi muzičar ili nisi muzičar? Ako si bio, reci: bio sam sa Mlađenom Dinkićem u stranci, ja nisam, ali ja sam i ovde i nevažan. Da li ste obećali ili niste obećali 1. 000 evra besplatne akcije? Da li ste to obećanje ispunili? Naravno da niste. Laži i prevare, kao i sve ostalo. Za razliku od vas, svako obećanje koje smo mi dali, mi smo i ispunili.

Drugo pitanje: Od hrvatske korporacije do privatne firme

- Dalje, priča uvaženi Aleksić o tome, o PKB-u, oko privatizacije PKB-a. Koliko je pak po hektaru prodato zemljište stranom investitoru, i to su neke hiljade evra po hektaru, da vas podsetim, poštovani građani Srbije, poljoprivrednog zemljišta. A naravno, pošto sam pripremio ovu njegovu hobotnicu, evo drugi deo hobotnice, pa ću treći odmah nakon toga. Dakle, od hrvatske korporacije Agrokor, dakle, za samo 6 miliona dinara 2018. godine, preko firme Agrokomeršal, vlasnik i direktor firme Ivan Aleksić, rođeni brat Miroslava Aleksića, , od hrvatskog Agrokora, 85,4 ari zemlje plus 1.670 metara kvadratnih objekata. A znate koliko je platio po kvadratnom metru, taj koji spočitava oko nekog PKB-a? Tačno 702 dinara. 702 dinara po kvadratnom metru, što objekata, što građevinskog zemljišta, ne poljoprivrednog. Taj veliki poštenjačina, taj koji je humanitarac i ne znam, bori se za prava i tako dalje, i tako dalje - istakao je Siniša Mali.

Treće pitanje: Je li ovo tačno sa tastom ili nije tačno?

- Ovo sam vas, poštovani građani Srbije, juče podsetio na način na koji je opljačkao Trstenik kroz gasifikaciju. Ali ono što želim danas da vam ukažem, s obzirom na to da je se i danas, naravno, gospodin javio, o tome i priči kako su Aleksić i njegov tast oštetili budžet Republike Srbije za 50 miliona dinara u periodu od 2008. do 2012. godine. Njegov tast, koji se zove Ljubiša Knežević, rukovodilac Nacionalne službe za zapošljavanje u Trsteniku, 2009. istovremeno na čelu lokalnog saveta za zapošljavanje. Dakle, grad Trstenik, 2009. godina, napravili su Fond za unapređenje resursa građana, tako se zove ta nevladina organizacija. Osnivač Ljubiša Knežević, tast Miroslava Aleksića, generalni sekretar, vidi čuda, Miroslav Aleksić, raspolaganje sredstvima fonda, vidi čuda, Miroslav Aleksić. I onda u procesu, odnosno u periodu od 2008. do 2012., poštovani građani Srbije, 2008. iz Nacionalne službe za zapošljavanje Trstenika prebačeno na račun Fonda za unapređenje resursa građana, što bi rekli u porodici Aleksić-Knežević, iz levog u desni džep, 2008. 7,9 miliona dinara. 2009. podiglo se apetiti 18,6, 2011.15,3, 2012. 8,8 miliona dinara. Tako na štetu građana Trstenika, taj veliki humanitarac, borac za pravdu i šta ti ja znam - rekao je Mali i dodao:

- A podsetiću vas, 2008., 2009., 2010., preko pola miliona ljudi u Srbiji ostalo bez posla, preko pola miliona ljudi u Srbiji ostalo bez posla, fabrike zakatančene, ali porodica Aleksić-Knežević napreduje u svom bogatstvu. I onda se dešava jedna interesantna stvar Dešava se to da Fond za unapređenje resursa građana potpiše ugovor, pogodite sa kim? Firma Bos Petrol. O takozvanom, navodnom, naravno, taksi prevozu. Pa su na račun Bos Petrola prebacili 1. 521.000 dinara. Dakle, po tadašnjem kursu negde 12-13 hiljada evra, na usluge, na ime usluga taksi prevoza, pošto radnici, ljudi koji su se, je l', angažovali na javnim radovima, su, je l', se prevozili taksijem. Naravno, sve je to fiktivno, ali interesantno je. Od tih 146 građana koji su se navodno vozili taksijem, inače nemate nikakvu potvrdu, samo imate fakture, nema potvrde taksi prevoznika, gde je ko otišao, kada i tako dalje, i tako dalje. Kaže sledeće: od 146 ljudi, 139 lica nisu primala novac u gotovom na ime prevoza na posao i sa posla, i nisu koristili usluge taksi prevoza za odlazak sa posla i na posao. Računaj, uzeo Aleksić.

- Tri građana nisu uopšte izvodila bilo kakve radove, a novac su primala na tekući račun, podizali sa računa i predavali u gotovom predsedniku rukometnog kluba Miranu Bekriću iz Velike Drenove. Verovatno neki Aleksićev pajtos. Deo lica nije radio puno radno vreme, od 8 časova dnevno. Interesantno je, većina lica su bili članovi G17 plus, za koje Aleksić kaže da nikada nije bio član, ili su se prilikom angažovanja pristupili stranci, jer je to bio jedan od uslova za angažovanje u javnim radovima. Deo lica je ukazao na Ljubišu Kneževića, naravno da je odgovorno lice, a deo lica je takođe potvrdio da je i Miroslav Aleksić upoznat sa sprovođenjem javnih radova i da je prisustvovao sprovođenju, prisustvovao sastancima u prostorijama stranke. Uvaženi Miroslav Aleksić, naša nada i dika i ponos, on se našao sada, dakle, jedna laž koja sustiže drugu - rekao je ministar Mali.

Ministar Mali je potom istakao sledeće:

- Jesi obećao ili nisi obećao 1. 000 evra, nisi ispunio laž, samo ljude da podsetim, početak tvoje karijere. Drugo, je l' ovo tačno sa tastom ili nije tačno sa tastom? Naravno da jeste. Tako da, videli su, nažalost, i građani Trstenika, ali znaju i građani Srbije i o kome se radi i šta radi. Ovo su sve dokazi šta i kako je Miroslav Aleksić u svojoj karijeri radio i na koji način pokušava da ispravi tu sliku koja, nažalost, se ne da ispraviti, o tome ko je i on.

- U stvari, jedan prevarant mali, onako, sa lokala, ali to mu je što mu je. Ono što je meni posebno važno za kraj, s obzirom da je to ozbiljna stvar za građane Srbije, a to je njegov ekonomski program, o tome, ako mi dozvolite, ću u popodnevnom terminu. Hvala puno. - zaključio je ministar Mali.

Podsetimo, poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas, posle postavljanja poslaničkih pitanja, raspravu o predlogu opozicije za glasanje o nepoverenju Vladi.