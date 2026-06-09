Na današnji dan potpisan je Kumanovski sporazum. Njime je završeno NATO bombardovanje SR Jugoslavije. Vojno tehnički sporazum, posle petodnevnih teških pregovora, potpisan je kasno noću 9. na 10, na vojnom aerodromu kod Kumanova.

Njime je i zvanično, dan posle, završena agresija na SR Jugoslaviju koja je trajala 78 dana! Tokom tih dana pakla poginulo je 756 osoba. Stradao je i veliki broj dece.

I dok se sa setom sećamo stradanja te 1999. godine, treba podsetiti i na one koji bi Kosovo i Metohiju dali, a da ni ne trepnu, ne razmišljajući o svemu što smo tamo gubili.

Većina blokadera podržava nezavisnu R. Kosovo, a kada bi došli na vlast bili bi spremni da priznaju tu lažnu državu, pa je nedavni studentski Memorandum o KiM bio samo još jedna njihova obmana i laž za prikljupljanje poena kod građana.

Dakle, priznali bi lažnu državu, ali se plaše reakcije naroda!

Istinu o njihovom stavu ranije je razotkrio blokader Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku kada je u podkastu "Voćka čudnovata" praktično priznao da u blokaderskim krugovima ima mnogo onih koji privatno podržavaju nezavisnost lažne države, ali da to ne smeju javno da saopšte jer su "pitanja poput Kosova i Metohije i Srebrenice, NATO članstva - minska polja".