Donald Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da mu je predsednik Si, tokom njihovog nedavnog sastanka u Pekingu, rekao da ni pod kojim okolnostima neće dati niti prodati oružje Islamskoj Republici, kao i da se to odnosi i na kineske kompanije.

"S obzirom na naš odnos, verujem njegovoj reči, a uz to mu činim i veoma velike usluge", napisao je Tramp.

On je dodao da mu je i ruski predsednik Vladimir Putin, uprkos ratu u Ukrajini, rekao da Rusija neće prodavati oružje Iranu.

Tramp je naveo da Putin razume da Sjedinjene Američke Države ne prodaju oružje Ukrajini, već zemljama članicama NATO-a, koje ga, kako je istakao, plaćaju po punoj ceni.

"Kako se to oružje dalje raspodeljuje, pojma nemam", rekao je Tramp. Prema njegovim rečima, dve velike države koje se najčešće dovode u vezu sa Iranom, prema njegovom mišljenju, ne učestvuju u naoružavanju te zemlje.

"Ako bi to činile, bilo bi veoma loše po njih. To svakako ne bi bilo u njihovom najboljem interesu", poručio je Tramp.