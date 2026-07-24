Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić večeras će od 19.30 časova gostovati u Drugom dnevniku Radio-televizije Srbije (RTS), gde će govoriti o aktuelnim temama od značaja za građane.

Kako prenosi Blic, Srbija je prethodnih dana vodila intenzivne razgovore sa američkom administracijom o trgovinskim pitanjima.

Prema istim saznanjima, među temama će biti i informacije o američkim carinama od 35 odsto, koje su ranije uvedene Srbiji, a pojavile su se informacije da te mere više ne važe.

O svim detaljima i rezultatima razgovora sa američkom administracijom predsednik Vučić govoriće večeras u obraćanju građanima Srbije.

Gostovanje možete pratiti od 19.30 časova u Drugom dnevniku RTS-a.