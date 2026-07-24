Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić gostovala je uživo u emisiji Kolegijum na Informer TV, gde je govorila o intervjuu koji je Jasmina Paunović dala televiziji Nova S nakon svog gostovanja u podkastu Dejana Lučića.

Brnabić je najpre komentarisala način na koji je, kako je navela, Nova S izveštavala o celom slučaju.

"Nova S nije obavestila gledaoce"

Prema njenim rečima, televizija Nova S nije publici predstavila sve izjave koje je Jasmina Paunović iznela tokom gostovanja, već joj je, kako tvrdi, omogućila da naknadno iznese svoju odbranu.

– Prvo bih prokomentarisala neprofesionalizam Nove S koja se pozivala na nekakav podkast, a pritom nisu obavestili svoju publiku o tome kakve je sve uvrede iznela gospođa Paunović na račun predsednika Srbije i njegove porodice, njegove dece. A to što ona sada priča u intervjuu za Novu pokazuje da oni nemaju nikakav moral i da ne poznaju nikakvu etiku. Svako ko je pogledao podkast zna koliko je slagala sve što je rekla, a da ovi sa Nove S posle tri dana tišine daju prostor takvoj osobi da se opravda – rekla je Brnabić.

"Sramotno je ono što su uradili"

Predsednica Skupštine ocenila je da je postupak televizije Nova S neprihvatljiv.

– Oni stoje iza tih reči, oni su pokazali da podržavaju one gnusne izjave koje je ona izrekla – poručila je Brnabić.

Predsednica Skupštine je upozorila da kada bi oni došli na vlast, kamen na kamenu ne bi ostao.

- S druge strane, svi znaju ko je predsednik Srbije i šta je uradio i šta još uvek radi za našu zemlju - rekla je Brnabić.

Prema njenim rečima, tužno je što blokaderi ne žele da saznaju istinu, već i dalje šire priču o navodnom ocu predsednika Srbije.

- Molim ljude da poslušaju našeg predsednika večeras u pola osam i sve ono što će imati da saopšti građanima Srbije, mnogi će se iznenadi - otkrila je Ana Brnabić i dodala kako su u pitanju sjajne vesti iz oblasti ekonomije.

Inače, predsednik Vučić je gost Drugog Dnevnika na RTS-u.