"Upravo je potpisima poslanika poslaničke grupe 'Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane' upućen zahtev da se zakaže sednica Narodne Skupštine na temu koju su predložili poslanici opozicije.

Iako je jasno da nema podrške za smenu Vlade, omogućićemo im ovaj besmisleni politički performans i od ponedeljka ćemo čuti šta to epohalno imaju da kažu, a da već nisu rekli bar sto puta, što u Skupštini, što u javnosti", napisao je Jovanov na društvenoj mreži Iks.

Kako je naveo, osim pojedinih poslanika koji će pred izbore dobiti prostor za promociju, nikakvu korist niko drugi neće imati, jer kako kaže, čitava rasprava neće imati nikakvog realnog efekta.

"Međutim, budući da oni i brinu isključivo o sebi i to je očekivano. Jedino važno u vezi sa ovom sednicom je to što će njenim završetkom biti otklonjene prepreke za održavanje vanrednih izbora", zaključuo je Jovanov.