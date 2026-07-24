Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić najavila je da će predsednik Republike Aleksandar Vučić večeras gostovati u Drugom dnevniku Radio-televizije Srbije, koji počinje u 19.30 časova.

Brnabić je rekla da će predsednik tokom gostovanja govoriti o najvažnijim temama za građane Srbije, ali i izneti nove informacije koje se odnose na stanje u zemlji.

Kako je navela, mnoge će iznenaditi ono što će predsednik imati da saopšti, ističući da se među temama nalaze i, kako je rekla, "sjajne vesti iz oblasti ekonomije".

Gostovanje predsednika Vučića, prema najavi Ane Brnabić, zakazano je za večeras u 19.30 časova u Drugom dnevniku RTS-a.