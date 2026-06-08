-Napad na novinara Zorana Vicelarevića koji je nasilno izbačen sa tribine Proglasa u Frankfurtu je ogromna sramota. To, nažalost, pokazuje prirodu onih koji sami ističu da nemaju program i koji ne nude ništa sem besa i mržnje - poručio je predsednik Vučić.

Predsednik je večeras u Nacionalnom dnevniku istakao da je strašno da niko nije skočio sa bine sa ciljem da prekine nasilje, ali da isto tako ni ljudi iz publike nisu reagovali što je poražavajuća činjenica.

-Snimak je jeziv, ne zbog težine udarca, već zbog pokušaja unižavanja ljudskog dostojanstva. Oni su ga još dva puta udarili ispred. Organi u Srbiji su sve uradili i mislim da će to lice biti privedeno. Kesić je rekao "Mi nemamo program, ne znamo šta bismo radili, ali znamo da napravimo prevrat u Srbiji". Uzimaju pare narodu da bi sebi obezbedili luksuzni odmor. Ovde su mi dve stvari mnogo teže i važnije.

Gledaju kako ga udaraju i nije ih briga

-Ljudi mirno gledaju i posmatraju kako neko nekoga udara i nije ih bilo briga. Empatija ne postoji. Naučeni su da mi koji mislimo drugačije smo zlo. Veći mi je problem što niko sa bine nije skočio, a ni iz publike. Znamo o napadaču sve, ali ne želim da iznosim nečije lične podatke.

-Čovek je došao, postavio pitanje i nikoga nije dirao. Ne postoji grozno pitanje koje mi nisu postavili, pa nikada do tuče nije došlo. Koga to pokušavate zombijima da napravite sve ljude koji moraju da vas slušaju? Jeste li videli to lice koje viče "aplauz" i naređuje ljudima? - rekao je Vučić.