-Mislim da ovde ima nešto... Snimak je jeziv, ne zbog težine udarca, već zbog pokušaja unižavanja ljudskog dostojanstva. Oni su ga još dva puta udarili ispred. Organi u Srbiji su sve uradili i mislim da će to lice biti privedeno. Kesić je rekao "Mi nemamo program, ne znamo šta bismo radili, ali znamo da napravimo prevrat u Srbiji". Uzimaju pare narodu da bi sebi obezbedili luksuzni odmor. Ovde su mi dve stvari mnogo teže i važnije.

-Ljudi mirno gledaju i posmatraju kako neko nekoga udara i nije ih bilo briga. Empatija ne postoji. Naučeni su da mi koji mislimo drugačije smo zlo. Veći mi je problem što niko sa bine nije skočio, a ni iz publike. Znamo o napadaču sve, ali ne želim da iznosim nečije lične podatke.

-Čovek je došao, postavio pitanje i nikoga nije dirao. Ne postoji grozno pitanje koje mi nisu postavili, pa nikada do tuče nije došlo. Koga to pokušavate zombijima da napravite sve ljude koji moraju da vas slušaju? Jeste li videli to lice koje viče "aplauz" i naređuje ljudima? - rekao je Vučić.

-Moramo da se borimo za svoju zemlju pa i različito mislili. Ovo ne sme da se događa i ovo je ogromna sramota. To je priroda ljudi koji kažu da nemaju program, šta onda nudite sem besa i mržnje?