Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je ljudima na Kosovu i Metohiji veliki uspeh na jučerašnjim izborima, ali se osvrnuo i na reakciju Marte Kos i Kaje Kalac na hapšenja Srba tokom izbornog dana.

-Ako u nemogućim uslovima dobijete više od 14 puta više glasova, onda možete samo da čestitate. A onda su počeli da stižu glasovi onih koji nisu Srbi. Nadali su se da će uzeti 3 mandata, ne 1. Da bi se Kurtiju omogućila vladavima. Ovako će sa svim tim mestima, gde nema ni jednog Srbina. Samo još da su naslednici Jašarija glasali. U svim tim mestima dobijali su stotine glasova ne bi li dobili 1 mandat. To je čista krađa. Jer predviđeno je da Srbi imaju 10 mesta, a ne neki drugi. Nešto slično se dešavalo u BiH - rekao je predsednik i dodao:

-Vidim da je Evropa presrećna, mislim na Martu Kos i Kaju Kalas, što je dovoljno Srba uhapšeno. Čestitam njima na njihovoj demokratiji.