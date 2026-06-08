On je najavio početak radova na novom porodilištu u Nišu i istakao da su ulaganja u zdravstvo i podsticajne mere za porodice ključni za poboljšanje demografske slike Srbije.

„Ulažemo stotine miliona evra, a kada ulažete u bolnice, pogledajte kako sada izgleda Tiršova 2 koju gradimo i kako će da izgleda novo porodilište u Beogradu.

Verujem da ćemo za sedam do deset dana krenuti sa polaganjem kamena temeljca za novo porodilište u Nišu. Ceo jug Srbije to čeka.

Pogledajte na šta nam liči postojeće porodilište, pa se onda pitamo zašto neko ne želi da ode tamo. Nijedno porodilište nismo izgradili decenijama. Sada gradimo porodilišta od Beograda do Niša i u mnogim drugim mestima.

Kada otvorimo bolnicu u Prokuplju, sve je to u redu, ali moramo da razumemo i druge probleme.

Stopa nataliteta je često veća u siromašnijim sredinama nego u bogatijim. Tamo gde smo najbogatiji, imamo najnižu stopu nataliteta. Gotovo da postoji direktna proporcija.

Dakle, Vračar, Stari grad, Novi Beograd, Savski venac imaju najnižu stopu nataliteta. Tamo gde su plate niže, proporcionalno imamo višu stopu nataliteta, jer tim ljudima naše mere najviše znače.

Zato moramo da nastavimo sa tim merama. Ipak, treba biti pošten i reći da još niko u Evropi nije uspeo da u potpunosti reši problem nataliteta.“