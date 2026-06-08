Novinara koji je samo postavio pitanje, radeći svoj posao, nekolicina muškaraca iz obezbeđenja tukla je i izbacila napolje!

Siledžija sa snimka nastavio je da preti neistomišljenicima, vređajući na najgnusniji način i primoravajući ljude da aplaudiraju.

Nakon indicenta koji je proizveo, batinaš je rekao da "nije video" šta se desilo.

- Nisam video ništa. Ako sam snimljen, onda vi znate, što pitate mene? Kog novinara sam ja napao?

Na pitanje novinarke da li učestvuje u organizaciji tribina, kao i gde idu prikupljena sredstva, rekao je da učestvuje, ali da ne zna ništa o sredstvima.

Da li će biti procesuiran ostaje da se vidi, a isto se pitaju i korisnici na mrežama:

"Ovo je falanga koja je tukla novinara na tribini Proglasa u Frankfurtu. Pravi se lud? Ne zna šta se desilo? Nadam se da i tamo postoji neki zakon i da će da ga procesuiraju!"