Jedna od najpoznatijih italijanskih plaža uvela je stroga nova pravila za turiste. Sunčanje na običnim peškirima više nije dozvoljeno na plaži La Pelosa na Sardiniji, a kazne za neke prekršaje dostižu i do 5.000 evra. Kristalno čista voda, beli pesak i tropski pejzaži godinama privlače hiljade turista na plažu La Pelosa na Sardiniji. Ali sama popularnost ove italijanske lepotice primorala je lokalne vlasti da uvedu sve stroža pravila kako bi zaštitile osetljivo prirodno okruženje.

Posetioci koji planiraju odmor na jednoj od najpoznatijih evropskih plaža ovog leta mogli bi biti neprijatno iznenađeni jer su uvedena nova ograničenja, a sprovođenje mera se pooštrava. Jedna od najznačajnijih promena tiče se sunčanja. Turistima više nije dozvoljeno da leže direktno na tradicionalnim peškirima za plažu. Umesto toga, mogu koristiti samo posebne prostirke od slame ili bambusa.

Ova mera je uvedena kako bi se smanjio gubitak peska, problem koji godinama zabrinjava lokalne vlasti i stručnjake za zaštitu životne sredine. Prema procenama nadležnih organa, mokri peškiri svakodnevno zadržavaju hiljade sitnih zrna peska, koje posetioci nesvesno nose sa sobom kada napuštaju plažu. Tokom turističke sezone nestaju značajne količine peska, što može dugoročno ugroziti izgled obale i oštetiti osetljivi priobalni ekosistem.

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