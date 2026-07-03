Srpska lista je saopštila da je, nakon što je Izborni panel za žalbe i predstavke odbio njihovu žalbu, podnela žalbu Vrhovnom sudu zbog toga što je jedan od mandata rezervisanih za srpsku zajednicu dodeljen Nenadu Rašiću na osnovu, kako navode, nesrpskih, dominantno albanskih glasova.



Srpska lista u saopštenju ističe da Izborni panel za žalbe i predstavke nije negirao činjenicu da je taj mandat osvojen glasovima albanske i drugih nevećinskih zajednica, već da se bavio pitanjima tajnosti glasanja i prava izbora, iako to, kako navode, nije ni bio predmet njihove žalbe.

- Ključno pitanje koje smo postavili Izbornom panelu, a sada postavljamo i Vrhovnom sudu, jeste da li je na ovaj način ugroženo ustavno pravo srpskog naroda na autentično predstavljanje, imajući u vidu da su rezervisana mesta ustavna kategorija upravo sa ciljem zaštite tog prava - navodi se u saopštenju.

Srpska lista ocenjuje da je Izborni panel "očigledno izbegao da pruži odgovor na suštinsko pitanje", te izražava očekivanje da Vrhovni sud donese pravednu odluku, zaštiti prava srpskog naroda i potvrdi ustavne garancije autentičnog predstavljanja.

- Srpska lista će nastaviti da se bori za prava srpskog naroda, iako smo svesni svih manjkavosti i politizacije ovog slučaja, koje dodatno potvrđuju slabosti pravosudnog sistema - zaključuje se u saopštenju.

Izborni panel je pre nekoliko dana odbio sve žalbe na konačne rezultate izbora, a među njima i žalbu Srpske liste, kao i dve žalbe Nove demokratske stranke koja je tražila poništavanje glasova koje je stranka Za slobodu, pravdu i opstanak Nenada Rašića osvojila u šest sela na području Prizrena.

Ta stranka je navela da u tim selima prema podacima živi 8.259 Bošnjaka i šestoro Srba, a da je stranka Za slobodu, pravdu i opstanak osvojila 203 glasa.

(Kosovoonline)